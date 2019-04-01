В Красноярском крае в армию призовут 1700 юношей

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-01T13:18:54+03:00

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Весенняя призывная кампания в стране стартовала сегодня, 1 апреля. По информации представителей краевого военного комиссариата, от Красноярского края в этом году должны отправиться на срочную воинскую службу 1700 юношей. Предполагается, что сибиряки пойдут служить в различные рода войск и в разные города России. Есть даже разнарядка на призывников в Президентский полк, туда набирают молодых людей с идеальным здоровьем славянского типа.

Однако не все молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет придут на сборные пункты. Кого-то отсеет медицинская комиссия. ТОП-3 проблем здоровья, которые не позволяют служить в армии, выглядит так: отклонения в психике, проблемы с весом (ожирение или дистрофия) и гипертония.

Также возрастает количество фирм, которые якобы на законных основаниях, за сотню тысяч рублей, готовы сфабриковать любые документы, чтобы помочь уклонистам избежать призыва. А ведь уклонение от армии – уголовно наказуемо.

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ИСТОЧНИК KP.RU