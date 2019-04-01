2019-04-01T12:27:43+03:00
Происшествия

В Красноярском крае ссора двух братьев закончилась убийством

Осужденный потребовал присяжных заседателей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае ссора двух братьев закончилась убийствомВ Красноярском крае ссора двух братьев закончилась убийствомФото: Мария ЛЕНЦ
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Трагедией закончилась ссора двух родных братьев в далеком селе Туруханске. Двое мужчин, одному из которых 31 год, второму – 32, не смогли найти общего языка, что и привело к непоправимым последствиям.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома. Вечером 7 августа 2018 года братья вместе распивали спиртное. Младший брат отсидел значительный срок за то, что когда-то нанес тяжкие телесные повреждения человеку и тот скончался. Освободился в сентябре 2017 и целый год вел себя относительно спокойно.

Но в тот роковой вечер младшему брату показалось, что старший своим поведением нарушает закон. Поэтому схватил нож и трижды ударил старшего брата в жизненно важные органы. Потерпевший умер на месте. Осужденный в страхе вызвал «скорую» и полицию, попытался убедить всех, что убийство совершил кто-то третий. Но затем на допросах полностью признал свою вину.

По просьбе осужденного и его адвоката уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Решение – 9 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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