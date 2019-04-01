2019-04-01T12:00:29+03:00
Происшествия

В Красноярске из интерната сбежал подросток в сланцах

Мальчишка бегает не в первый раз, нужна помощь в поиске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске из интерната сбежал подросток в сланцах. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"В Красноярске из интерната сбежал подросток в сланцах. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"
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В Красноярске из интерната «Подсолнух» (он находится в Октябрьском районе, на улице Сады, 12), ушел 17-летний подросток Андрей Краселев. Это случилось еще в субботу, 30 марта, в 21 час. И до настоящего времени информации о том, где может находиться молодой человек, нет.

Волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск» составили ориентировку и просят всех, кому не безразлична судьба школьника, помочь: может, кто-то что-то знает о его местонахождении.

Приметы Андрея: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие. Был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-серую безрукавку до пояса, чёрные спортивные штаны и на ногах – черные сланцы.

Дополнительная информация: склонен к попрошайничеству и бродяжничеству, может находиться на автомойках, где подрабатывает мойщиком.

Любую информацию о подростке можно передать по телефонам:

- (391) 246-87-64 – дежурная часть отдела полиции №2;

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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