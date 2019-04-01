В Красноярске из интерната сбежал подросток в сланцах
В Красноярске из интерната «Подсолнух» (он находится в Октябрьском районе, на улице Сады, 12), ушел 17-летний подросток Андрей Краселев. Это случилось еще в субботу, 30 марта, в 21 час. И до настоящего времени информации о том, где может находиться молодой человек, нет.
Волонтеры движения «Поиск пропавших детей – Красноярск» составили ориентировку и просят всех, кому не безразлична судьба школьника, помочь: может, кто-то что-то знает о его местонахождении.
Приметы Андрея: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза карие. Был одет в серую толстовку с капюшоном, темно-серую безрукавку до пояса, чёрные спортивные штаны и на ногах – черные сланцы.
Дополнительная информация: склонен к попрошайничеству и бродяжничеству, может находиться на автомойках, где подрабатывает мойщиком.
Любую информацию о подростке можно передать по телефонам:
- (391) 246-87-64 – дежурная часть отдела полиции №2;
- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU