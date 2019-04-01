Красноярск расторг контракт с поставщиком троллейбусов

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-01T11:42:53+03:00

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Новенькие троллейбусы, которые должны были прибыть в Красноярск, отменяются. ГП КК «Краевое АТП» расторгло контракт с торговым домом «Тролза-Маркет». Об этом сообщается в ленте группы «Общественный транспорт Красноярска» в соцсети.

Договоренность была расторгнута то взаимному соглашению сторон. Причина – невыполнение условий поставки. Семь новых электроавтобусов должны были появиться в красноярском автопарке не позднее 28 февраля этого года, то есть до начала Универсиады. Поставщику даже были перечислены в качестве предоплаты 19 608 000 рублей. И только один из оговоренных восьми низкопольных троллейбусов «Тролза-Мегаполис» ценой 9 920 000 рублей добрался до краевого центра.

Соглашение об аннулировании договоренности было подписано еще 19 марта. Деньги торговый дом должен вернуть в бюджет края не позднее 15 дней после этого.

ИСТОЧНИК KP.RU