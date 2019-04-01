2019-04-01T11:42:53+03:00
Общество

Красноярск расторг контракт с поставщиком троллейбусов

Автозавод нарушил условия поставки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярск расторг контракт с поставщиком троллейбусовКрасноярск расторг контракт с поставщиком троллейбусовФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Новенькие троллейбусы, которые должны были прибыть в Красноярск, отменяются. ГП КК «Краевое АТП» расторгло контракт с торговым домом «Тролза-Маркет». Об этом сообщается в ленте группы «Общественный транспорт Красноярска» в соцсети.

Договоренность была расторгнута то взаимному соглашению сторон. Причина – невыполнение условий поставки. Семь новых электроавтобусов должны были появиться в красноярском автопарке не позднее 28 февраля этого года, то есть до начала Универсиады. Поставщику даже были перечислены в качестве предоплаты 19 608 000 рублей. И только один из оговоренных восьми низкопольных троллейбусов «Тролза-Мегаполис» ценой 9 920 000 рублей добрался до краевого центра.

Соглашение об аннулировании договоренности было подписано еще 19 марта. Деньги торговый дом должен вернуть в бюджет края не позднее 15 дней после этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Красноярске из интерната сбежал подросток в сланцах
Под Красноярском ребенок утонул в канаве на глазах у матери
В Хакасии два криптовалютчика потерпели финансовый крах
В Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 580 граммов
В Красноярске ФСБ ликвидировала крупный канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга
В столице Хакасии женщина выпала с балкона арендованной квартиры и погибла
В администрации Красноярска рассказали, почему не работает детский сад на Молокова
Убили и сбросили в колодец: красноярский краевой суд вынес приговор двум жителям Богучанского района
Под Красноярском спасатели эвакуировали покусанного собакой мужчину
В красноярских автобусах 38-го маршрута установили терминалы для банковских карт
Почему в Красноярске заморозили очередь в детские сады
В Красноярске два студента угнали «Москвич» и устроили аварию на глазах наряда ДПС
Жительница Хакасии за лечение дыр в биополе заплатила 1,7 миллиона рублей
Итогом Красноярского экономического форума стали 70 соглашений на 600 миллиардов рублей