СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-01T11:02:45+03:00

Под Красноярском ребенок утонул в канаве на глазах у матери Фото: Мария ЛЕНЦ

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В поселке Емельяново в минувшую субботу, 30 марта, погиб 2-летний ребенок. Трагедия произошла на глазах матери. Предварительно известно, что женщина выпустила двух своих детей – 2-летнего сынишку и его 5-летнюю сестренку – погулять во двор своего частного дома. Дети развлекались тем, что бросали камни в сточную канаву, полную талой воды.

Мать в это время находилась неподалеку и хлопотала по хозяйству. Она оставила детей без присмотра буквально на 15 минут. А когда вернулась, увидела сына в канаве. Женщина вытащила его, пыталась сделать искусственное дыхание. Однако безрезультатно – малыш не подавал признаков жизни. Тогда женщина повезла его в больницу, но увы, врачам только оставалось зафиксировать смерть.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, сейчас проводится доследственная проверка, опрашиваются родители ребенка, врачи, соседи семьи, выполняются необходимые следственные действия. И уже по результатам проверки станет понятно, возбуждать ли уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU