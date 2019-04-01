2019-04-01T10:48:17+03:00
Происшествия

В Хакасии два криптовалютчика потерпели финансовый крах

А все потому, что повелись на уловки мошенников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии два криптовалютчика потерпели финансовый крахВ Хакасии два криптовалютчика потерпели финансовый крахФото: Мария ЛЕНЦ
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Два жителя Хакасии, которые собрались разбогатеть на криптовалюте, потерпели финансовый крах. Ущерб – на миллионы. А все потому, что попались на удочку мошенникам. Вот что рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

28 марта в дежурную часть Черногорска обратился мужчина. Пояснил, что три месяца, с декабря по февраль, проводил операции с криптовалютой на неком сайте. Под предлогом сделок переводил на неизвестные ему счета российские рубли в надежде, что они превратятся в биткоины. А когда выяснилось, что деньги ушли в никуда, он уже лишился в общей сложности 1 миллиона 128 тысяч рублей и отправился в полицию.

На следующий день после мужчины в то же самое отделение полиции пришла женщина. История аналогичная: собиралась получить выгоду на майнинге виртуальной валюты, потеряла 1 миллион 405 тысяч рублей.

Заявление у обоих потерпевших полицейские выяснили, идет проверка. А гражданам напоминают, что интернет – раздолье для разного рода мошенников и следует подумать, прежде, чем перечислять деньги на сомнительные счета и за сомнительные товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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