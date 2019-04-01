2019-04-01T09:51:15+03:00
Общество

В Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 580 граммов

Всего в марте там появились на свет 303 малыша
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 580 граммовВ Красноярском перинатальном центре родилась девочка весом в 580 граммовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском перинатальном центре в марте родилась девочка весом всего в 580 граммов. Сейчас она находится под пристальным вниманием врачей и специального оборудования, но прогнозы у нее вполне благоприятные. Есть и другой рекорд месяца – парень-богатырь весом в 4590 граммов.

А всего в первом весеннем месяце в Краевом центре охраны материнства и детства увидели свет 303 ребенка. Из них 155 мальчиков и 148 девочек. Двойняшек – 10 пар, а тройняшек на сей раз не было. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе медучреждения. Для сравнения, в марте 2018 года там родились 241 детей, 26 мальчиков и 115 девочек.

Отметим, что красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства – это крупнейшее профильное учреждение здравоохранения в Сибири. Здесь оказывают высококвалифицированную и высокотехнологичную помощь детям с различной соматической и хирургической патологией, а также беременным, роженицам, родильницам, девочкам и женщинам с гинекологическими заболеваниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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