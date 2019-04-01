В Красноярске ФСБ ликвидировала крупный канал поставки наркотиков из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-01T09:10:20+03:00

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Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю ликвидировали крупный межрегиональный канал поставки наркотиков. Еще в феврале удалось выяснить, что двое жителей краевого центра приобрели в Санкт-Петербурге крупную партию наркотиков и отправили их в Красноярск своему товарищу. Его задержали с поличным в тот момент, когда он получал груз. Одновременно с ним были задержаны и все остальные члены криминальной группировки.

Груз представлял собой несколько полиэтиленовых свертков, в которых находилось 1,5 килограмма синтетических наркотиков и более 1 килограмма – натуральных, в том числе 150 граммов кокаина. По предварительным оценкам, стоимость изъятой партии на «черном рынке» составляет около 7 миллионов рублей.

Свой преступный бизнес наркодиллеры проворачивали через интернет-магазин. Когда сотрудники ФСБ его прикрыли, следом выявили еще несколько точек сбыта, а также большое количество закладок.

Уголовное дело в отношении трех наркодилеров расследуют следователи полиции Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU