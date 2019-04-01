В столице Хакасии женщина выпала с балкона арендованной квартиры и погибла

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-01T08:45:14+03:00

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В столице Хакасии 42-летняя женщина выпала с балкона 5-го этажа и погибла. Трагедия случилась накануне утром, 31 марта. Информация об этом появилась в социальной сети в группе «Инцидент Абакан». Момент падения попал на камеру видеорегистратора припаркованного неподалеку автомобиля. У пользователей паблика возникли подозрения, что женщина не сама решилась на такой поступок. Но разбираться в этом будут следователи, они уже начали проверку по факту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/700450" frameborder="0"></iframe> Падение. Видео: группа "Инцидент Абакан".

В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: 30 марта погибшая арендовала квартиру, где всю ночь находилась вместе со своим приятелем и употребляла с ним алкогольные напитки. Ранним утром она одна заглянула в соседнюю квартиру (также арендованную) и там встретилась с двумя нетрезвыми мужчинами. Знакомство отметили со спиртным. Когда мужчины уснули, женщина вышла на балкон и выпала с него. От полученных при падении телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Но это – только предварительная версия.

ИСТОЧНИК KP.RU