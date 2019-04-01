В столице Хакасии женщина выпала с балкона арендованной квартиры и погибла
В столице Хакасии 42-летняя женщина выпала с балкона 5-го этажа и погибла. Трагедия случилась накануне утром, 31 марта. Информация об этом появилась в социальной сети в группе «Инцидент Абакан». Момент падения попал на камеру видеорегистратора припаркованного неподалеку автомобиля. У пользователей паблика возникли подозрения, что женщина не сама решилась на такой поступок. Но разбираться в этом будут следователи, они уже начали проверку по факту.
Падение. Видео: группа "Инцидент Абакан".
В пресс-службе хакасского следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали: 30 марта погибшая арендовала квартиру, где всю ночь находилась вместе со своим приятелем и употребляла с ним алкогольные напитки. Ранним утром она одна заглянула в соседнюю квартиру (также арендованную) и там встретилась с двумя нетрезвыми мужчинами. Знакомство отметили со спиртным. Когда мужчины уснули, женщина вышла на балкон и выпала с него. От полученных при падении телесных повреждений она скончалась на месте происшествия. Но это – только предварительная версия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «KP.RU-Хакасия»