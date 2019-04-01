В администрации Красноярска рассказали, почему не работает детский сад на Молокова

СЕГОДНЯ 08:06 2019-04-01T08:06:01+03:00

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Современный детский сад на улице Молокова, 16д, сразу привлекает внимание: трехэтажное здание нестандартной планировки, большой участок с прогулочной зоной. А вокруг – новостройки, где живут молодые семьи с детьми. Но почему детский сад так долго не могут открыть, интересуются жители округи. И это притом, что на Взлетке большой дефицит мест в детских дошкольных учреждений.

В администрации города рассказали, почему детский сад до сих пор пустует. Как оказалось, он был построен на средства фирмы-застройщика. Теперь мэрия рассматривает его под выкуп. Деньги для этого в бюджете предусмотрены. После того, как собственник подготовит весь необходимый пакет документов, администрация приступит к процедуре выкупа объекта.

Добавим, что это не единичный случай, когда детский сад есть, а посещать дети его не могут. Например, на улице Норильской. Там история тянется более 4 лет. Как оказалось, за него владелец требует слишком большую цену. Но мэрия не собирается отступать и ведет переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU