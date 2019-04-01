Убили и сбросили в колодец: красноярский краевой суд вынес приговор двум жителям Богучанского района

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-01T07:46:12+03:00

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Красноярский краевой суд вынес приговор двум жителям Богучанского района, виновным в жестоком убийстве своего знакомого. Преступление произошло в ночь с 29 на 30 апреля 2017 года. Много месяцев длилось следствие. Но сыщикам удалось докопаться до истины.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судом установлено, что в ту роковую ночь три человека распивали спиртные напитки. Потерпевший оскорбил одного из собутыльников, произошла ссора, затем – не драка, а побоище. 26-летнего обидчика жестоко избили. А когда молодой человек попытался сбежать, его догнали и уже на улице и продолжили издевательство. В ход пошел слесарный молоток. Вскоре мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

Чтобы скрыть преступление, осужденные сбросили его тело в водопроводный колодец. Перед этим вытащили из его кармана сотовый телефон.

За свое преступление один из осужденных получил срок 17 лет колонии строгого режима. Второй – 16 лет особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор в законную силу не вступил, у сторон имеется 10 дней для его обжалования в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU