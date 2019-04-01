Под Красноярском спасатели эвакуировали покусанного собакой мужчину

СЕГОДНЯ 07:21 2019-04-01T07:21:38+03:00

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Под Красноярском, в районе железнодорожной станции Крючково (общество «Дорожник»), от укуса бездомной собаки пострадал мужчина. Животное разорвало вену, дорожный рабочий потерял много крови и не мог самостоятельно выйти за помощью.

Об этом сообщает КГКУ «Спасатель» в своей ежедневной сводке. Накануне к ним поступило сообщение от службы «03» из Емельяново. Поскольку обычный автомобиль «Скорой помощи» не смог бы проехать к станции из-за плохой дороги, понадобился другой транспорт. Спасатели воспользовались снегоходом, вывезли мужчину и передали в руки медиков.

Еще три случая было зафиксировано накануне, 31 марта. В районе Дубровинского, 110 в протоке провалились два человека. Им повезло, они смогли выбраться из воды еще до прибытия спасателей. И двум туристам оказали помощь на «Столбах». Одного обнаружили лежащим на тропе с высоким давлением, его передали службе «03». Второй повредил ногу, его транспортировали до Свердловской.

ИСТОЧНИК KP.RU