В красноярских автобусах 38-го маршрута установили терминалы для банковских карт

СЕГОДНЯ 06:42 2019-04-01T06:42:18+03:00

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В Красноярске в автобусах маршрута № 38 установили терминалы с поддержкой NFC, то есть бесконтактной связью на ближнем расстоянии. Теперь здесь можно рассчитываться за проезд безналично – по банковской карте или даже через смартфон, к которому подключена такая же функция. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Красноярска» в соцсети.

Добавим, что маршрут № 38 связывает между собой Академгородок и поселок Таймыр. А обслуживает его перевозчик ИП Кнапнугель Э.А. Ранее эксперимент по безналичной оплате за проезд провел в автобусах маршрута № 3 другой Кнапнугель, Константин. Это – частные перевозчики. Среди муниципальных маршрутов новинку у себя ввели № 12,19 и 56. К лету такими же терминалами будут оснащены почти все городские маршрутки.

Стоимость проезда по банковской карте составляет также, как и наличкой – 26 рублей. Скидка в 1 рубль есть только по транспортным картам.

ИСТОЧНИК KP.RU