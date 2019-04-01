В красноярских автобусах 38-го маршрута установили терминалы для банковских карт
В Красноярске в автобусах маршрута № 38 установили терминалы с поддержкой NFC, то есть бесконтактной связью на ближнем расстоянии. Теперь здесь можно рассчитываться за проезд безналично – по банковской карте или даже через смартфон, к которому подключена такая же функция. Об этом сообщается в группе «Общественный транспорт Красноярска» в соцсети.
Добавим, что маршрут № 38 связывает между собой Академгородок и поселок Таймыр. А обслуживает его перевозчик ИП Кнапнугель Э.А. Ранее эксперимент по безналичной оплате за проезд провел в автобусах маршрута № 3 другой Кнапнугель, Константин. Это – частные перевозчики. Среди муниципальных маршрутов новинку у себя ввели № 12,19 и 56. К лету такими же терминалами будут оснащены почти все городские маршрутки.
Стоимость проезда по банковской карте составляет также, как и наличкой – 26 рублей. Скидка в 1 рубль есть только по транспортным картам.
ИСТОЧНИК KP.RU