Почему в Красноярске заморозили очередь в детские сады

СЕГОДНЯ 06:15 2019-04-01T06:15:14+03:00

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В Красноярске заморозили очередь в детские сады. С сегодняшнего дня, 1 апреля, начинается комплектование на новый учебный год. Родители не смогут увидеть онлайн, на каком месте в очереди находится сейчас их ребенок.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в управлении образования города, в комплектовании будут участвовать дети, которые по состоянию на 1 сентября 2019 года достигнут возраста от 1,5 до 7 лет. В распоряжении специалистов около 13 тысяч мест.

В первую очередь скомплектуют группы компенсирующего вида для детей со слабым слухом, зрением, логопедическими проблемами. Затем – группы общего развития.

Завершить первый этап комплектования планируется в середине мая. Затем родители увидят, предоставлено ли их ребенку место (название детского сада будет указано) или он остался в очереди. Если нет, то не стоит переживать, ведь будет второй этап комплектования – до самого 1 сентября.

Добавим, что в скором времени в городе появится несколько детских садов на 2 000 мест: по два детских сада – в микрорайонах «Белые Росы» и «Слобода Весны», по одному садику – в микрорайонах «Покровский», «Солонцы-2» и «Бугач».

ИСТОЧНИК KP.RU