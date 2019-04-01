СЕГОДНЯ 05:57 2019-04-01T05:57:41+03:00

В Красноярске два студента угнали «Москвич» и устроили аварию на глазах наряда ДПС. Фото: "ЧП-Красноярск"

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Понедельник 1 апреля начинается для некоторых отнюдь не со смеха. Вот что сообщает в соцсети популярный паблик «ЧП-Красноярск». По предварительным данным в 7 утра два очень пьяных студента (Красноярского техникума сварочных технологий) на угнанном «Москвиче» с открытым капотом удирали от экипажа ГИБДД.

В Красноярске два студента угнали «Москвич» и устроили аварию на глазах наряда ДПС.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru Видео с данной камеры вы можете получить позвонив по телефону 2-000-000

На перекрестке улиц Качинской и Перенсона они вылетели на встречную полосу и врезались в «Тойоту». В угнанном авто пострадали оба – и водитель, и пассажир. Первого госпитализировали в краевую больницу, второго – в глазной центр. В иномарке никто не пострадал.

В комментариях пользователи, как обычно, разделились во мнении. Кто-то повторяет фразу на все случаи жизни, что «со всяким такое может случиться». А другие иронизируют с упреком: «Хотели воспользоваться бесплатным каршерингом. Сейчас будет время у пионеров обдумать свой глупый поступок».

ИСТОЧНИК KP.RU