Жительница Хакасии за лечение дыр в биополе заплатила 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 04:34 2019-04-01T04:34:15+03:00

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Жительница Хакасии дорого заплатила за лечение дыр в своем биополе. Причем в прямом смысле слова – общение с экстрасенсами обошлось ей в 1 миллион 735 тысяч рублей. В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что началась эта история в ноябре прошлого года, когда 64-летняя абаканка увидела по телевизору рекламу об услугах экстрасенса. Позвонила по телефону – и началось: целители стали «лечить ей чакры». И при этом просили денег на амортизацию якобы дорогостоящего магического оборудования и раритетов.

За полгода женщина перевела огромную сумму на 6 разных счетов и только недавно опомнилась. Сразу же пришла с заявлением в полицию. И это не единичный случай. В начале марта с подобным заявлением на лже-целителей обратилась жительница Черногорска, она перевела мошенникам 97 тысяч рублей. В полиции завели уголовные дела по фактам мошенничества. Не исключено, что это дело одной и той же криминальной компании, потому что обеим женщинам звонки поступали из Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU