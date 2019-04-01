Итогом Красноярского экономического форума стали 70 соглашений на 600 миллиардов рублей
В Красноярске завершил свою работу экономический форум. В этом году он проходил в формате Российского саммита конкурентоспособности. За три дня в участие в нем приняли около 9 тысяч гостей, из них около 3 тысяч посетили молодежную площадку «Поколение-2030» в нулевой день.
Среди участников деловой программы саммита – лидеры российского бизнеса, представители федеральных и региональных органов власти, эксперты из 60 субъектов Федерации и почти 30 стран мира. В рамках форума прошло более 100 дискуссий, не считая мероприятий культурной и спортивной программы. В работе форума участвовали более 350 спикеров.
В ходе КЭФ было подписано около 70 соглашений на общую сумму привлекаемых инвестиций более 600 миллиардов рублей. В основном это соглашения вокруг комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Наиболее значимыми из них стали соглашения о реализации инвестиционных проектов правительства края с крупнейшими компаниями: строительство в Лесосибирске целлюлозно-бумажного комбината, создание транспортного хаба в аэропорту, особая экономическая зона «Красноярская технологическая долина» и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU
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