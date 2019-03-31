2019-03-31T13:12:41+03:00
Происшествия

Красноярцы сняли на видео столб черного дыма на правобережье Красноярска

Пожарные потушили возгорание за двадцать минут [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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Возгорание произошло около 9 утра Фото: ЧП-КрасноярскВозгорание произошло около 9 утра Фото: ЧП-Красноярск
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В Кировском районе Красноярска сегодня утром, 31 марта, возле стадиона «Авангард» начал клубиться черный дым. Местные жители сразу позвонили пожарным. Очевидцы выложили фото и видео в соцсети. Что может так сильно дымить? И сразу посыпались предположения пользователей:

«На Щорса что - то полыхает. В районе стадиона».

«Там куча мусора была».

«Да там много стройматериалов было, зимой там выставка была не так давно».

«Оцепление на километр, чтоб правда не всплыла».

Черный дым был виден за несколько километров Фото: ЧП-Красноярск

Черный дым был виден за несколько километров Фото: ЧП-Красноярск

Позже выяснилось, что горела сухая трава и мусор, среди которого была резиновая крошка – остатки с беговых дорожек. Именно поэтому дым был виден за несколько километров.

- Произошло загорание мусора, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - В 09:07 по местному времени пожар ликвидирован. На тушение пожара от МЧС России привлекалось четыре человека и одна единица техники.

Что могло стать причиной возгорания сейчас устанавливается.

В Красноярске на улице Щорса загорелись мусорные контейнеры с резиновой крошкой.

Фото: ЧП-Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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