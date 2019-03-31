2019-03-31T12:35:11+03:00
Происшествия

34-летний житель Дивногорска, нуждающийся в лечении, купил билет на поезд и пропал

Сергей Луценко отправился в путь без жизненно необходимых лекарств
Ольга КОСТИНА
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Сергей Луценко пропал еще 26 марта Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскСергей Луценко пропал еще 26 марта Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
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«Пропал Сергей Луценко. 34 года. Нуждается в медицинской помощи! В дороге человеку могло стать плохо», - не ориентировка, а настоящий крик о помощи опубликован сегодня в группе «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Сергей Луценко – житель Дивногорска. В 6 утра 26 марта он уехал в Красноярск. Там купил билет на железнодорожном вокзале в поезд «Чита - Москва» на 10.40. Предположительно, сел в него и далее связь обрывается. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас телефон Сергея недоступен. Но самое главное, он не взял с собой лекарства, которые необходимо принимать ежедневно.

«У него сахарный диабет 2 типа, психологическое. Без приема лекарств может начаться диабетическая кома или психологическая неадекватность», - сообщил папа Сергея.

Приметы пропавшего Сергея Луценко: рост 190 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы короткие, темные.

Особые приметы: прихрамывает на левую ногу, шрам 13 сантиметров на бедре левой ноги.

Был одет: синяя куртка с белыми лампасами.

С собой у Сергея сине-белый рюкзак с вещами, документы, телефон.

Родные просят откликнуться всех, кто что-либо знает о планах Сергея, про его дальнейший маршрут и про эту поездку, а также тех, кто, возможно, ехал с ним в поезде, позвонить по телефонам:

8 (39144) 3–31–02 - дежурная часть Дивногорска;

8-950-996-60-66- волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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