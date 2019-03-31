На Красноярском водохранилище умер рыбак, не дождавшись помощи

СЕГОДНЯ 11:19 2019-03-31T11:19:56+03:00

Мужчина успел позвонить в «скорую» и больше на связь не выходил

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На Красноярском водохранилище накануне, 30 марта, в урочище «Красная горка» Краснотуранского района скончался рыбак. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

Спасатели выехали на место ЧП после обращения диспетчера службы «03». Требовалась транспортировать медиков и полицейских на расстояние в 2 километра от берега. Рыбачившему там мужчине стало плохо. Он успел позвонить в «скорую» и больше на связь не выходил.

- По прибытию сотрудников службы «03» обнаружено тело гражданина без признаков жизни, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». - Сотрудники службы «03» и полиции транспортированы до места происшествия и обратно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для спасателей минувшие сутки выдались насыщенными.

В Шарыповском районе спасатели выезжали по сообщению из единой диспетчерской дежурной службы. В 60-и километрах от дороги Шарыпово – Березняк застрял автомобиль, в котором два человека. Потребовалась эвакуация.

В Канске в службу спасения позвонили обеспокоенные прохожие. На набережной реки Кан на льду долгое время находился мужчина. Спасатели эвакуировали его на берег и передали в руки полицейских.

На Столбах пострадал один из туристов. Мужчина травмировал правую ногу. Пострадавшего транспортировали до улицы Свердловская, откуда он смог самостоятельно уехать домой.

ИСТОЧНИК KP.RU