2019-03-31T11:32:58+03:00
Общество

О Красноярском крае сняли пластилиновый мультфильм

Этот ролик вошел в познавательный цикл «Мульти-Россия»
Ольга КОСТИНА
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О Красноярском крае сняли пластилиновый ролик Фото: соцсетиО Красноярском крае сняли пластилиновый ролик Фото: соцсети
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В официальной группе городской администрации выложили пластилиновый мультфильм о Красноярском крае. Его режиссером выступил Сергей Меринов. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, «Мульти-Россия» - это совместный проект продюсерской компании «Аэроплан» и студии «Пилот». В цикл вошли свыше 100 минутных роликов. Каждый мультфильм - это визитная карточка одного из городов, регионов или народностей России. Очень полезная и интересная энциклопедия получилась.

Ведь далеко не все знают, что центр России находится в Красноярском крае на озере Виви! На десяти рублях изображена Красноярская ГЭС. В давние времена именно в сибирской тайге бесследно пропал Тунгусский метеорит. А сколько здесь полезных ископаемых! Красноярские Столбы год из года удивляют тысячи туристов. И даже в Сибири можно вырастить абрикосы с арбузами.

Люди – разные, а страна – одна Фото: соцсети

Люди – разные, а страна – одна Фото: соцсети

«Характер для этого нужен упорный, сибирский! Вот ведь, люди – разные, а страна – одна», - пишут авторы ролика.

Добавим, что мультипликационные ролики создавались в технике динамичной пластилиновой анимации. А все вместе фильмы составляют живую и праздничную видеоэнциклопедию нашей страны.

Минутка географии от Мульти-Россия .Совместный проект продюсерской компании Аэроплан и студии Пилот

ИСТОЧНИК KP.RU

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