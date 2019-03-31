Дождь со снегом: в Красноярске похолодает на предстоящей неделе

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-31T08:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске относительно теплой и комфортной будет лишь первая половина предстоящей недели. Такие выводы можно сделать из прогноза специалистов красноярского Гидрометцентра.

А самым солнечным днем станет первый день апреля. В День смеха ожидается до +12 градусов. Ветер западный до 4 метров в секунду. К вечеру похолодает до -1 градуса. Во вторник, 2 апреля, в светлое время суток до +10 градусов. Ночью синоптики прогнозируют до +1 градуса и дождь со снегом. В среду и четверг до +8 градусов. Облачно и кратковременный дождь. В темное время суток до –3 градусов и снегопад. В пятницу днем, 5 апреля, всего +3 градуса и кратковременный дождь. Ночью до -4 градусов и снег. К выходным немного потеплеет. В субботу ожидается до +6 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сегодня, 31 марта, специалисты Среднесибирского УГМС прогнозируют до +11 градусов днем. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

На юге Таймырского района ожидаются порывы южного ветра 18-23 метров в секунду. В Туханском районе - порывы юго-западного ветра 15-18 метров в секунду. В горах южных районов местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU