На правобережье Красноярска мужчина попал в больницу после падения из окна 3 этажа
В Красноярске мужчина выпал из окна 3 этажа и остался жив. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».
ЧП произошло на улице Шевченко в ночь на 31 марта. Спасателям примерно в 1.30 поступило сообщение, что мужчина упал на козырек дома, и требуется срочная эвакуация. Пострадавший был жив, но получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он проходит лечение в больнице.
- В ходе проведения аварийно-спасательных работ данный гражданин был эвакуирован с козырька, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». – Его транспортировали до поликлиники БСМП.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока не сообщается, в каком состоянии был пострадавший. Не исключено, что он был пьян и случайно оступился. Несчастный случай или покушение на жизнь человека? Это сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU