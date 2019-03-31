На правобережье Красноярска мужчина попал в больницу после падения из окна 3 этажа

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-31T08:15:47+03:00

Спасло то, что он упал на козырек дома

Изменить размер текста: A A

В Красноярске мужчина выпал из окна 3 этажа и остался жив. Об этом сообщается в сводке КГКУ «Спасатель».

ЧП произошло на улице Шевченко в ночь на 31 марта. Спасателям примерно в 1.30 поступило сообщение, что мужчина упал на козырек дома, и требуется срочная эвакуация. Пострадавший был жив, но получил травмы различной степени тяжести. Сейчас он проходит лечение в больнице.

- В ходе проведения аварийно-спасательных работ данный гражданин был эвакуирован с козырька, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в КГКУ «Спасатель». – Его транспортировали до поликлиники БСМП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока не сообщается, в каком состоянии был пострадавший. Не исключено, что он был пьян и случайно оступился. Несчастный случай или покушение на жизнь человека? Это сейчас предстоит выяснить правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU