В Ачинске ищут 13-летнего подростка, который не вернулся домой после прогулки с друзьями
В Ачинске со вчерашнего дня ищут 13-летнего Владислава Мельникова. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».
Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 30 марта около 17.00 подросток вышел из дома (Ачинск, Юго-Восточный район, д.62)и отправился гулять с друзьями. Домой он так и не вернулся.
Пользователи соцсетей пишут, что видели ребенка в разных частях города.
«Я вчера его в ленте видел, он был с друзьями с Кириллом Тцыганом, Данилом Макшановым, и еще там было несколько пацанов в 17:00».
«Да с пацанами ушел гулять!».
«В своем репертуаре».
К поискам подключились волонтеры Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
На самом деле ситуация очень серьезная. Раньше Влад не пропадал на столь длительное время. Родные очень переживают и просят помочь в поисках.
Приметы Владислава: рост 150-160 сантиметров, глаза зеленые, волосы светло-русые средней длины, на лице веснушки.
Был одет: ветровка болотного цвета с серыми рукавами, штаны спортивные, темно-синие, кроссовки синие с белой подошвой.
Всем, кто может что-либо сообщить о местонахождении Владислава Мельникова, просьба звонить по телефонам:
8 (39151) 97-002 – полиция Ачинска;
8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).
ИСТОЧНИК KP.RU