2019-03-31T07:48:21+03:00
Происшествия

В Ачинске ищут 13-летнего подростка, который не вернулся домой после прогулки с друзьями

Родные мальчика очень переживают
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Владислав ушел из дома 30 марта Фото: Поиск пропавших детей - КрасноярскВладислав ушел из дома 30 марта Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск
Изменить размер текста:

В Ачинске со вчерашнего дня ищут 13-летнего Владислава Мельникова. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 30 марта около 17.00 подросток вышел из дома (Ачинск, Юго-Восточный район, д.62)и отправился гулять с друзьями. Домой он так и не вернулся.

Пользователи соцсетей пишут, что видели ребенка в разных частях города.

«Я вчера его в ленте видел, он был с друзьями с Кириллом Тцыганом, Данилом Макшановым, и еще там было несколько пацанов в 17:00».

«Да с пацанами ушел гулять!».

«В своем репертуаре».

К поискам подключились волонтеры Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

К поискам подключились волонтеры Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

На самом деле ситуация очень серьезная. Раньше Влад не пропадал на столь длительное время. Родные очень переживают и просят помочь в поисках.

Приметы Владислава: рост 150-160 сантиметров, глаза зеленые, волосы светло-русые средней длины, на лице веснушки.

Был одет: ветровка болотного цвета с серыми рукавами, штаны спортивные, темно-синие, кроссовки синие с белой подошвой.

Всем, кто может что-либо сообщить о местонахождении Владислава Мельникова, просьба звонить по телефонам:

8 (39151) 97-002 – полиция Ачинска;

8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дождь со снегом: в Красноярске похолодает на предстоящей неделе
На правобережье Красноярска мужчина попал в больницу после падения из окна 3 этажа
Из-за метели ограничено движение на дороге Норильск - Кайеркан - Алыкель
На левобережье Красноярска появится новый сквер «Слобода Весны»
В Час Земли в красноярской «Планете» отключили подсветку
В Красноярском крае перестали функционировать 29 ледовых переправ
Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином»
В Красноярске создадут «Цифровую долину»
Красноярец снялся в спорном клипе DJ Smash
Александр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее время
Новые павильоны проката на остров Татышев заказали за 11 миллионов рублей
Вопросы экологии стали ключевыми в первый день работы КЭФ-2019
В Красноярске ушел из школы и пропал 14-летний подросток
Из-за опасной жары в Хакасии объявлено штормовое предупреждение
«Ее нашла мама»: упавший в ванну телефон убил школьницу в Норильске
Хаб «Аэрофлота» в Красноярске создадут в 2020 году
Большой фестиваль мультфильмов – что посмотреть в выходные
Красноярцев приглашают провести выходные на фабрике. «Фабрике мультфильмов»
Глава Хакасии намерен вернуть из Эрмитажа несколько археологических артефактов
В Красноярске на складе обнаружена огромная партия нелегального алкоголя
В Красноярске на проспекте Свободном планируют построить православный храм