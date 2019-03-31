В Ачинске ищут 13-летнего подростка, который не вернулся домой после прогулки с друзьями

СЕГОДНЯ 07:47 2019-03-31T07:48:21+03:00

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В Ачинске со вчерашнего дня ищут 13-летнего Владислава Мельникова. Информация об этом опубликована в группе волонтеров «Поиск пропавших детей - Красноярск».

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, 30 марта около 17.00 подросток вышел из дома (Ачинск, Юго-Восточный район, д.62)и отправился гулять с друзьями. Домой он так и не вернулся.

Пользователи соцсетей пишут, что видели ребенка в разных частях города.

«Я вчера его в ленте видел, он был с друзьями с Кириллом Тцыганом, Данилом Макшановым, и еще там было несколько пацанов в 17:00».

«Да с пацанами ушел гулять!».

«В своем репертуаре».

К поискам подключились волонтеры Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

На самом деле ситуация очень серьезная. Раньше Влад не пропадал на столь длительное время. Родные очень переживают и просят помочь в поисках.

Приметы Владислава: рост 150-160 сантиметров, глаза зеленые, волосы светло-русые средней длины, на лице веснушки.

Был одет: ветровка болотного цвета с серыми рукавами, штаны спортивные, темно-синие, кроссовки синие с белой подошвой.

Всем, кто может что-либо сообщить о местонахождении Владислава Мельникова, просьба звонить по телефонам:

8 (39151) 97-002 – полиция Ачинска;

8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU