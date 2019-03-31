2019-03-31T07:31:24+03:00
Происшествия

Из-за метели ограничено движение на дороге Норильск - Кайеркан - Алыкель

На сложных участках работают дорожные службы и дежурят инспекторы ДПС
Ольга КОСТИНА
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На выезде из Норильска дежурят дорожные полицейскиеНа выезде из Норильска дежурят дорожные полицейскиеФото: Мария ЛЕНЦ
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На севере Красноярского края с десяти часов утра ограничено движение на дороге НорильскКайеркан – Алыкель (протяженность 40 километров). Информация об этом опубликована на сайте ГУ МЧС края.

Ограничения введены для всех видов транспорта, кроме технологического. Причина – резкое ухудшение погоды. Сейчас там метет пурга и низовая метель, видимость очень плохая.

- На выезде из Норильска выставлен наряд ДПС ограничивающий выезд автотранспортных средств из города, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС края. - Организована работа Норильского ПСГ. Рабочая группа штаба «Шторм» в составе пяти человек и одной единицы техники осуществляет разведку автодороги Норильск - Кайеркан – Алыкель и контролирует снегоочистительные работы.

Узнать подробнее о ситуации на дорогах можно по речевому информатору 1319; 3-16-16; 913-499-00-19; 902-915-10-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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