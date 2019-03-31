На левобережье Красноярска появится новый сквер «Слобода Весны»

СЕГОДНЯ 06:55 2019-03-31T06:55:57+03:00

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В Красноярске в понедельник, 1 апреля, состоится выездное совещание по вопросу благоустройства двух территорий в Советском районе. Эта информация опубликована на официальном сайте городской администрации.

В подробностях об этих двух проектах расскажет журналистам руководитель администрации Советского района Дмитрий Дмитриев. Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в планах привести в порядок сквер «Космонавтов» и создать новый сквер в микрорайоне Взлетка. А назовут его - «Слобода Весны».

Напомним, городские власти активно заговорили о благоустройстве скверов еще в прошлом году. Тогда стартовал новый федеральный проект «Формирование современной городской среды». Была проведена большая подготовительная работа. Власти решили прислушаться к мнению горожан. Поэтому подробно изучались все обращения, жалобы и пожелания. В результате был составлен список всех мест, где можно и нужно разбить скверы. Активно высказывались и жители Зеленой Рощи. И, как показало время, не зря.

ИСТОЧНИК KP.RU