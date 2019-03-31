В Час Земли в красноярской «Планете» отключили подсветку

СЕГОДНЯ 05:31 2019-03-31T05:32:47+03:00

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Накануне, 30 марта, торговый развлекательный центр «Планета» принял участие в международной акции Час Земли. С 20.30 до 21.30 отключили освещение фасада, а также баннеров и рекламных вывесок.

«Планета погасла», - делились в соцсетях красноярцы.

«На парковке фонари не горят!».

- Постепенно отключили буквы, подсветки, баннеры, рекламу, фонари и свет остался только внутри, - рассказала Мария Ленц, фотокорреспондент «Комсомольской правды» - Красноярск.

Постепенно освещение стали убиратьФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

И все это для того, чтобы привлечь внимание людей к экологическим проблемам.

Добавим, что акция Час Земли ежегодно проводится по всему миру. Миллионы ее участников на час выключают свет и электроприборы, а в административных и социально-значимых зданиях и сооружениях отключают подсветку. Это символизирует проявление неравнодушия к будущему планеты.

В 2019 году акция проводится в тринадцатый раз и является самой массовой в мире (ежегодно в ней принимают участие более 2 миллиардов человек в 188 странах).

И торговый центр почти весь погрузился во тьмуФото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

СПРАВКА КП

В России Час Земли организуется по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и министерства природных ресурсов и экологии РФ. Это способ привлечения внимания людей к проблеме изменения климата, необходимости ответственного отношения к природе, бережному использованию ресурсов. Впервые акцию провели в Австралии в 2007 году. На следующий год мероприятие получило мировую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU