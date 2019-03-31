В Красноярском крае перестали функционировать 29 ледовых переправ

СЕГОДНЯ 05:14 2019-03-31T05:14:33+03:00

Автомобилистам и пешеходам здесь путь закрыт Фото: ГУ МЧС по краю

Сейчас там установлены запрещающие знаки

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В Красноярском крае закрыли 29 ледовых переправ. Еще 105 продолжают работать, передвижение по ним безопасно для автомобилистов и пешеходов. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

На закрытых переправах дорожники установили знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта. На съездах возвели валы, препятствующие выезду на лед, который специально «очернили» (лед посыпают отходами угля и мазута, чтобы он быстрее таял, поскольку черная поверхность активнее поглощает солнечное тепло).

- Ледовая обстановка – нестабильна, - предупреждают сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. - Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, проводится установка дополнительных информационных аншлагов в выявляемых опасных местах. Выезд на лед вне переправ смертельно опасен!

Специалисты проводят ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.

ИСТОЧНИК KP.RU