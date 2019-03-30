2019-03-30T13:49:11+03:00
Экономика

В Красноярске создадут «Цифровую долину»

Проект направлен на формирование удобной среды для работы ИТ-компаний
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На КЭФ-2019 представили проект «Цифровой долины»На КЭФ-2019 представили проект «Цифровой долины»Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске будет создана «Цифровая долина» в рамках «Енисейской Сибири». Проект был представлен на Красноярском экономическом форуме, и в нем уже готовы принять участие 30 региональных и федеральных ИТ-компаний.

Создание «Цифровой долины» позволит уменьшить сроки разработки и запуск новых продуктов на рынок. Центром «долины» станет большой технопарк в Красноярске, площадь которого будет составлять 26 тысяч квадратных метров. В его состав войдут Институт космических и информационных технологий Сибирского федерального университета, Красноярский научный центр, центр киберспорта, а также жилые массивы «Академгородок» и «Новоостровский»

Реализация проекта даст городу до 5 тысяч новых рабочих мест для специалистов и поможет сформировать профессиональное IT-сообщество.

Сегодня, 30 марта, заключительный день работы КЭФ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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