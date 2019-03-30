Красноярец снялся в спорном клипе DJ Smash

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-30T13:01:23+03:00

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Музыкант и модель из Красноярска Виктор Михайлов сыграл в клипе «Расскажи» DJ Smash – о любви в инстаграме. Получилось любопытно, но поняли не все.

На видео главный герой (его роль исполняет Виктор) приходит в ресторан на свидание с красоткой, которую «встретил» в инстаграме. Девушка-вамп в красном платье занимает место за столиком. Открывает рот и… Как поломанная кукла, принимается твердить одну и ту же фразу «Расскажи». Пока, наконец, не добавляет «Что ты любишь меня». Вдобавок отшвыривает букет и кольцо, протянутые героем.

Красноярец снялся в клипе..

Придя в замешательство, тот пытается сбежать, но не тут-то было. Далее в ресторане неожиданно появляется его одноклассница, они не виделись много лет. И мужчина вдруг начинает ее целовать. Но инстаграмная дива кидается на нее. Девушки начинают драться, герой грустить. В финале они скидывают одежду и танцуют все вместе. Он в пижаме, они в нижнем белье.

… А сам DJ Smash изображает официанта с усиками, который снимает происходящее на телефон. Его клип за пару дней посмотрели около 150 тысяч человек. Еще полторы тысячи поставили дизлайки.

Вот что пишут в комментах:

- Достаточно бредово.

- Что за упыри?

- Этим клипом только пытать.

- Смысл актуальный, но трек просто сопровождение.

- Музыка норм, клип не очень зашел.

А как вам?

ИСТОЧНИК KP.RU