2019-03-30T11:56:10+03:00
Общество

Александр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее время

Оно будет комбинированным – подземным и надземным сразу
Ася ЖУКОВААнастасия ШАЙХОВА
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Александр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее времяАлександр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее времяФото: Мария ЛЕНЦ
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Метро в Красноярске построят в ближайшие годы. Об этом заявил губернатор края Александр Усс на итоговой пресс-конференции, прошедшей в рамках Красноярского экономического форума. В ходе выступления глава региона отметил: в СМИ долгое время велись споры, каким станет метро в Красноярске?

- Планируется, что метро будет комбинированного типа, - рассказал Александр Усс. – С одобрения главы государства оно появится в Красноярске уже в ближайшее время.

Итак, метро подземного типа – порядка восьми километров - предполагается заложить в центральной части города. Тогда как на правобережье оно в большей степени окажется надземным. Это будет скоростной трамвай. Тем более что в этой части города есть все условия для того, чтобы такой проект был реализован. Имеющиеся там трамвайные пути вполне можно адаптировать под современные технические характеристики.

Когда именно в Красноярске появится метро, и какие средства будут вложены, станет известно позже. Но, подчеркиваем, это реальный проект, под который будут закладываться краевые и федеральные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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