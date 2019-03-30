2019-03-30T10:29:25+03:00
Общество

Новые павильоны проката на остров Татышев заказали за 11 миллионов рублей

Всего закупят 25 строений
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Новые павильоны проката на остров Татышев заказали за 11 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок.Новые павильоны проката на остров Татышев заказали за 11 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок.
Изменить размер текста:

Новые павильоны проката велосипедов и роликовых коньков в Татышев-парке обойдутся в 11 миллионов рублей. Такой лот разместили на портале госзакупок. Заказчиком стал «Центр реализации социальных проектов».

Итак, подрядчик, которого выберут 17 апреля, должен закупить и установить 25 больших павильонов. Их высота составит 3 метра, длина - 8.

Начальная цена контракта – 11,2 миллиона рублей. Смонтировать строения нужно за 10 дней, то есть до 27 апреля. То есть павильоны начнут работать ориентировочно в начале мая.

Напомним, прежние конструкции убрали с острова Татышев месяц назад. В ответ на вопросы горожан в «Центре развития социальных проектов» пояснили: вместо старых строений поставят новые, современные.

Все одинаковые, выполнены из дерева. В закрытой части павильона разместят пункт хранения инвентаря, в открытой будут его выдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с казанским «Рубином»
В Красноярске создадут «Цифровую долину»
Красноярец снялся в спорном клипе DJ Smash
Александр Усс пообещал Красноярску метро в ближайшее время
Вопросы экологии стали ключевыми в первый день работы КЭФ-2019
В Красноярске ушел из школы и пропал 14-летний подросток
Из-за опасной жары в Хакасии объявлено штормовое предупреждение
«Ее нашла мама»: упавший в ванну телефон убил школьницу в Норильске
Хаб «Аэрофлота» в Красноярске создадут в 2020 году
Большой фестиваль мультфильмов – что посмотреть в выходные
Красноярцев приглашают провести выходные на фабрике. «Фабрике мультфильмов»
Глава Хакасии намерен вернуть из Эрмитажа несколько археологических артефактов
В Красноярске на складе обнаружена огромная партия нелегального алкоголя
В Красноярске на проспекте Свободном планируют построить православный храм