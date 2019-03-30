СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-30T10:29:25+03:00

Новые павильоны проката на остров Татышев заказали за 11 миллионов рублей. Фото: сайт госзакупок.

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Новые павильоны проката велосипедов и роликовых коньков в Татышев-парке обойдутся в 11 миллионов рублей. Такой лот разместили на портале госзакупок. Заказчиком стал «Центр реализации социальных проектов».

Итак, подрядчик, которого выберут 17 апреля, должен закупить и установить 25 больших павильонов. Их высота составит 3 метра, длина - 8.

Начальная цена контракта – 11,2 миллиона рублей. Смонтировать строения нужно за 10 дней, то есть до 27 апреля. То есть павильоны начнут работать ориентировочно в начале мая.

Напомним, прежние конструкции убрали с острова Татышев месяц назад. В ответ на вопросы горожан в «Центре развития социальных проектов» пояснили: вместо старых строений поставят новые, современные.

Все одинаковые, выполнены из дерева. В закрытой части павильона разместят пункт хранения инвентаря, в открытой будут его выдавать.

ИСТОЧНИК KP.RU