Вопросы экологии стали ключевыми в первый день работы КЭФ-2019

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-30T08:53:02+03:00

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Несмотря на то, что в этом году в Красноярске на экономическом форуме рассматривают проблематику конкурентоспособности, во всех выступлениях и на круглых столах базовыми являются решения в области экологии. Экономика и экология тесно связаны, ведь обеспечивая обществу блага и комфорт, и сфера услуг, и промышленные предприятия задумываются о дне завтрашнем. Экология стала глобальной проблемой современного общества, поэтому в развитых странах активно создаются госпрограммы по оздоровлению населения, а все предприятия-гиганты работают над тем, как снизить нагрузку на окружающую среду. В рамках КЭФ-2019 были подписаны соглашения о взаимодействии между Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Правительством Красноярского края и промышленными компаниями, работающими на территории региона. Обсуждение темы продолжилось на круглом столе «Экологичность vs конкурентоспособность. Как сделать промышленность «зеленой?». А во время пленарного заседания каждый из спикеров в своем выступлении затронули экологическую тематику. По словам заместителя министра экологии и природных ресурсов РФ Дениса Храмова, чтобы сегодня быть конкурентным надо быть экологичным. Тем, кто экологичен, тому доступны «зеленые» финансы. Благодаря подписанным в рамках КЭФ соглашениям, решение проблемы становится вполне ощутимой ближайшей перспективой. Так, «Норникель» разработал комплексную экологическую программу модернизации предприятий Норильского промышленного района. Стоит отметить, что речь идет о колоссальных инвестициях:

- Первый этап модернизации производства был завершен еще в 2016 году, когда компания закрыла самый старый неэкологичный Никелевый завод, - пояснил Статс-секретарь – вице-президент компании «Норникель» Дмитрий Пристансков. - Это позволило сократить выбросы в атмосферу на 30% в черте города.

После реализации проекта выбросы диоксида серы, а именно этому было посвящено подписанное на форуме соглашение, будут снижены более чем на 75%.

«Норникель» планирует вложить 2 – 2,5 млрд. долларов в программы по улучшению экологической ситуации и тем самым снизить выбросы в Норильске.

По словам Юрия Лапшина, председателя правительства Красноярского края, это не просто существенно, это кардинально поменяет экологическую ситуацию в Норильском промышленном районе.

Именно поэтому, по мнению специалистов, серный проект «Норникеля» по своим уникальным показателям и социальной значимости становится, практически, ключевым мероприятием федерального проекта «Чистый воздух».

- По городу Красноярску ситуация немного сложнее, - отметил Лапшин. - Но в результате исполнения подписанных сегодня соглашений мы ожидаем существенного экологического эффекта в ближайшие год-полтора.

ИСТОЧНИК KP.RU