СЕГОДНЯ 08:38 2019-03-30T08:38:28+03:00

В Красноярске ушел из школы и пропал 14-летний подросток. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

Его ищут уже четвертый день

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В Красноярске пропал 14-летний подросток. Лёню Зайнилова не могут найти вот уже четвертый день, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- 27 марта в девять часов вечера ушел из 76-й школы (улица 60 лет Октября,96), - говорят волонтеры. – И больше о нем ничего неизвестно.

Приметы: на вид 14 лет, рост 145-150 см, глаза большие карие, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Был одет: черная куртка, темно-синие брюки, темно-серые ботинки, голубая рубашка, черная вязаная шапка.

Подросток уже уходил из дома. Но это не значит, что искать его не нужно. Ребенок на улице – всегда риск. К слову, появилась информация, что Леню видели в библиотеке Добролюбова.

Если вы знаете, где он может находиться, звоните 8 (391) 233-47-35 (полиция), или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU