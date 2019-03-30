Из-за опасной жары в Хакасии объявлено штормовое предупреждение
В Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Начиная с субботы, 30 марта, по 2 апреля Республику может накрыть опасная жара, сообщили на официальном портале правительства РХ.
В отдельных районах температура достигнет плюс 15-20 градусов, предупреждают специалисты. Это значит, может ухудшиться обстановка с лесными пожарами. Также не исключается вероятность подтоплений домов, подмыва дорог и мостов, разлива дамб.
К слову, только за прошлые выходные в Хакасии потушили 77 возгораний. Введен особый противопожарный режим. Разжигать костры, устраивать палы травы и поджоги мусора запрещено.
КОНКРЕТНО
Если вы стали свидетелем ЧС, звоните по номерам единых дежурно-диспетчерских служб:
Абакан - 8 (3902) 22-41-64; 004
Черногорск - 8 (390 31) 2-59-51;
Саяногорск - 8 (390 42) 2-11-97;
Абаза - 8 (390 47) 2-48-52;
Сорск - 8 (390 32) 3-27-44;
Алтайский район - 8 (390 41) 2-16-41;
Аскизский район - 8 (390 45) 9-17-51;
Боградский район - 8 (390 34) 9-11-77;
Бейский район - 8 (390 44) 3-00-09;
Орджоникидзевский район - 8 (390 36) 2-24-16;
Таштыпский район - 8 (390 46) 2-21-01;
Ширинский район - 8 (390 35) 9-11-06;
Усть-Абаканский район - 8 (390 32) 2-15-09;
Горячая линия Минтранса Хакасии – 8 (3902) 22-18-67;
Диспетчерская служба лесного хозяйства − 8-800-100-94-00;
Пожарно-спасательная служба – 101;
Единый номер вызова экстренных служб – 112.
ИСТОЧНИК KP.RU