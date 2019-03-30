СЕГОДНЯ 07:51 2019-03-30T07:51:16+03:00

Из-за опасной жары в Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РХ.

На выходных Республику накроет потепление до плюс 20 градусов

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В Хакасии объявлено штормовое предупреждение. Начиная с субботы, 30 марта, по 2 апреля Республику может накрыть опасная жара, сообщили на официальном портале правительства РХ.

В отдельных районах температура достигнет плюс 15-20 градусов, предупреждают специалисты. Это значит, может ухудшиться обстановка с лесными пожарами. Также не исключается вероятность подтоплений домов, подмыва дорог и мостов, разлива дамб.

К слову, только за прошлые выходные в Хакасии потушили 77 возгораний. Введен особый противопожарный режим. Разжигать костры, устраивать палы травы и поджоги мусора запрещено.

КОНКРЕТНО

Если вы стали свидетелем ЧС, звоните по номерам единых дежурно-диспетчерских служб:

Абакан - 8 (3902) 22-41-64; 004

Черногорск - 8 (390 31) 2-59-51;

Саяногорск - 8 (390 42) 2-11-97;

Абаза - 8 (390 47) 2-48-52;

Сорск - 8 (390 32) 3-27-44;

Алтайский район - 8 (390 41) 2-16-41;

Аскизский район - 8 (390 45) 9-17-51;

Боградский район - 8 (390 34) 9-11-77;

Бейский район - 8 (390 44) 3-00-09;

Орджоникидзевский район - 8 (390 36) 2-24-16;

Таштыпский район - 8 (390 46) 2-21-01;

Ширинский район - 8 (390 35) 9-11-06;

Усть-Абаканский район - 8 (390 32) 2-15-09;

Горячая линия Минтранса Хакасии – 8 (3902) 22-18-67;

Диспетчерская служба лесного хозяйства − 8-800-100-94-00;

Пожарно-спасательная служба – 101;

Единый номер вызова экстренных служб – 112.

ИСТОЧНИК KP.RU