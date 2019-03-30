Хаб «Аэрофлота» в Красноярске создадут в 2020 году

СЕГОДНЯ 06:42 2019-03-30T06:42:57+03:00

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Уже в следующем 2020-м году группа «Аэропорт» откроет в Красноярске авиахаб (транспортный узел). Такое соглашение было подписано накануне в рамках Красноярского экономического форума. Для нас, пассажиров, это означает существенное расширение географии полетов, возможность посетить новые страны. Причем минуя Москву.

Итак, для «Аэрофлота» Красноярск сделается второй после «Шереметьево» базовой воздушной гаванью. Хаб начнет работать, повторимся, в 2020-м, а к 2023-му году пассажиропоток у нас может достичь миллиона человек в год.

По словам гендиректора по стратегии и маркетингу группы «Аэрофлот» Андрея Панова, запуск хаба с удобными стыковками открывает множество новых возможностей. Одна из которых – привлечение транзитного пассажиропотока. Так что количество рейсов серьезно увеличится. И внутри страны, и за рубеж. К примеру, планируется дополнительно открыть полеты в Азию, в том числе в Пекин. Не забудут и про Европу.

Также, кроме Красноярска, «Аэрофлот» предполагает запустить новые региональные базы в Новосибирске, Екатеринбурге и Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU