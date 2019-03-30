Большой фестиваль мультфильмов – что посмотреть в выходные
Большой фестиваль мультфильмов -это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России, а также встречи и мастер-классы с известными режиссерами. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В 2019 году БФМ посетит Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород. Фестиваль завершает свою работу в эти выходные, не пропустите последние показы! Напомним, что в эти выходные пройдет Фабрика мультфильмов, где все желающие смогут создать свой мультфильм. Полная программа здесь.
В Музейном центре Площадь Мира до 20 апреля работает выставка Cartoon Network, подробности здесь.
Стратегический партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова.
Программа фестиваля
30 марта
13.30, Дом кино
Я СЧИТАЮ КРОЛИКОВ 6+
15.30, Дом кино
БОЛЕРО 16+
16.00, Мечта
КАПИТАН МОРТЕН И КОРОЛЕВА ПАУКОВ 6+
17.00, Дом кино
МИТИНА ЛЮБОВЬ 12+
19.00, Арт-чердак Дома кино
КАК СОЗДАЮТСЯ АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ 12+ Встреча с режиссерами Киностудии Союзмультфильм, бесплатно по предварительной регистрации.
21.00, Дом кино
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 18+
31 марта
13.00, Дом кино
Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЗООПАРКЕ 6+
15.00, Дом кино
ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 6+
17.00, Дом кино
ВИВАТ, МУШКЕТЕРЫ! 12+
19.00, Дом кино
ОДНО МГНОВЕНИЕ 18+
В программе возможны изменения.
Билеты 100-150 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU