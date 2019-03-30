Большой фестиваль мультфильмов – что посмотреть в выходные

СЕГОДНЯ 05:38 2019-03-30T05:44:40+03:00

В программе фестиваля фильмы для детей и для взрослых.

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Большой фестиваль мультфильмов -это ежегодный самый крупный смотр международной анимации в России, а также встречи и мастер-классы с известными режиссерами. Фестиваль традиционно стартует в Москве, а затем отправляется по городам России. В 2019 году БФМ посетит Красноярск, Воронеж и Нижний Новгород. Фестиваль завершает свою работу в эти выходные, не пропустите последние показы! Напомним, что в эти выходные пройдет Фабрика мультфильмов, где все желающие смогут создать свой мультфильм. Полная программа здесь.

В Музейном центре Площадь Мира до 20 апреля работает выставка Cartoon Network, подробности здесь.

Стратегический партнер фестиваля Фонд Михаила Прохорова.

Программа фестиваля

30 марта

13.30, Дом кино

Я СЧИТАЮ КРОЛИКОВ 6+

15.30, Дом кино

БОЛЕРО 16+

16.00, Мечта

КАПИТАН МОРТЕН И КОРОЛЕВА ПАУКОВ 6+

17.00, Дом кино

МИТИНА ЛЮБОВЬ 12+

19.00, Арт-чердак Дома кино

КАК СОЗДАЮТСЯ АНИМАЦИОННЫЕ СЕРИАЛЫ 12+ Встреча с режиссерами Киностудии Союзмультфильм, бесплатно по предварительной регистрации.

21.00, Дом кино

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 18+

31 марта

13.00, Дом кино

Я ХОЧУ ЖИТЬ В ЗООПАРКЕ 6+

15.00, Дом кино

ПЕТСОН И ФИНДУС. ФИНДУС ПЕРЕЕЗЖАЕТ 6+

17.00, Дом кино

ВИВАТ, МУШКЕТЕРЫ! 12+

19.00, Дом кино

ОДНО МГНОВЕНИЕ 18+

В программе возможны изменения.

Билеты 100-150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU