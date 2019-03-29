СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-29T16:29:38+03:00

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В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярска предотвратили реализацию огромной партии нелегальной алкогольной продукции. Сначала нагрянули на склад, который находится на базе в Центральном районе. Там обнаружили более 8 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Затем остановили грузовой автомобиль, в прицепе которого насчитали еще 15 200 бутылок нелегального алкоголя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/700105" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на складе обнаружена огромная партия нелегального алкоголя.

В пресс-службе полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что владельца криминального товара задержали. Подозреваемым оказался 44-летний ранее не судимый житель краевого центра. На него завели уголовное дело по части6 статьи 171.1 УК России: «Хранение и перевозка немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере». Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом.

В полиции напоминают, что борьба с незаконным алкоголем – один из приоритетов работы ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU