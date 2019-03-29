2019-03-29T16:00:19+03:00
Общество

В Красноярске на проспекте Свободном планируют построить православный храм

Глава города подписал постановление о публичных слушаниях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на проспекте Свободном планируют построить православный храмВ Красноярске на проспекте Свободном планируют построить православный храмФото: Мария ЛЕНЦ
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Еще один участок в Красноярске рассматривается под строительство православного храма. Он находится на пересечении проспекта Свободного и улицы Баумана, с северной стороны. Глава города Сергей Еремин подписал сегодня, 29 марта, постановление о проведении публичных слушаний. Горожане сами будут решать, передавать ли участок в распоряжение Красноярской епархии или нет.

Даты проведения слушаний будут объявлены позднее, на официальном сайте администрации города. Организацией подготовки слушаний занимается управление архитектуры. На слушаниях жители города смогут ознакомиться с проектом.

Напомним, что несколько дней назад похожий документ о проведении публичных слушаний был подписан и в отношении участка на Стрелке. Там должен появиться Богородице-Рождественский храм, точная копия собора, который стоял на месте нынешнего дома правительства края и был взорван в 1936 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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