На красноярском автовокзале произошло убийство на глазах работницы кафе

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-29T15:09:20+03:00

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В Красноярске на междугороднем автовокзале произошло убийство. Чтобы расследовать это дело, понадобилось всего два месяца. В настоящее время оно уже направлено в суд. В пресс-службе краевого следкома «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что 10 января этого года 32-летний житель поселка Курагино приехал в краевой центр на автобусе.

На автовокзале зашел в кафе и познакомился с 55-летним местным жителем. Симпатия между ними возникла сразу же – на почве общей любви к спиртному. Вместе они стали распивать алкоголь, однако вскоре нашлась причина для конфликта. Обвиняемый достал из кармана складной нож и ударил им оппонента в грудь с левой стороны.

Пострадавший вышел из кафе, вошел в здание автовокзала и рухнул на пол. Вскоре он скончался от обширной кровопотери, до потери «Скорой помощи». Работница кафе стала свидетелем убийства, она нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников Росгвардии. Они-то и задержали подозреваемого, доставив в отдел полиции. Там он рассказал, что произошло, и полностью признал свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU