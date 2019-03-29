Красноярский аэропорт переименовали, теперь уже официально

СЕГОДНЯ 14:55 2019-03-29T14:55:22+03:00

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Красноярскую воздушную гавань переименовали, теперь уже официально. «Емельяново» из названия исчезло, нет в нем и упоминания имени Дмитрия Хворостовского. Соответствующее распоряжение Правительства России подписал 26 марта премьер-министр Дмитрий Медведев. Официальная формулировка звучит так: переименовать международный аэропорт Красноярск (Емельяново) в международный аэропорт Красноярск, расположенный в Красноярском крае.

Генеральный директор аэропорта Андрей Метцлер прокомментировал Новостям ТВК:

- В международном классификаторе ничего не поменяется. Это будет лишь дополнительное наименование. В интерьере попробуем уделить место творческому пути Хворостовского. Вывеска на фасаде не поменяется, код не поменяется.

Добавим, что аэропорт в Красноярске был построен в 1980 году и много лет был закрытым для иностранцев. В 1993 году, когда краевой центр «открыли» всему миру, аэропорт получил статус международного.

Помимо красноярского, переименования коснулось еще двух аэропортов – Магас с Ингушетии и Петрозаводск в Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU