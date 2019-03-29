В Хакасии мужчина погиб при катании с парашютом

СЕГОДНЯ 14:21 2019-03-29T14:21:31+03:00

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В Хакасии 38-лений мужчина погиб, развлекаясь на опасном аттракционе, который он устроил вместе с товарищем на карьере Калининском в Усть-Абаканском районе. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе республиканского следкома.

Трагедия произошла 10 июня 2018 года. Как удалось выяснить следователям, один из друзей взял на отдых гидроцикл и парашют. И предложил покататься на них. Хотя никаких специальных навыков, как обеспечить безопасность, у него не имелось. Кроме того, он осознавал, что такое развлечение может иметь последствия. Можно предполагать, что и сам погибший, соглашаясь на такое «приключение», понимал, насколько сильно он рискует.

Тем не менее, мужчины решились. Один надел на себя парашютную экипировку, другой сел за руль гидроцикла, разогнался. В какой-то момент стропы парашюта запутались, крыло купола загнулось, сам купол отклонился в сторону и парашютист с высоты рухнул на берег. Он скончался на месте от полученных повреждений. Свою вину в причинении смерти по неосторожности подозреваемый признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU