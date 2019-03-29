2019-03-29T13:28:04+03:00
Происшествия

В Красноярске задержан бывший директор комбината школьного питания

Его подозревают в хищении бюджетных средств
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске задержан бывший директор комбината школьного питанияВ Красноярске задержан бывший директор комбината школьного питанияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске задержан бывший директор комбината школьного питания Виктор Бучель. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, сегодня, 29 марта, его задержали. Следствие выступило с ходатайством поместить Бечеля под арест – судебное заседание состоится завтра.

По предварительной версии следствия подозреваемый, будучи руководителем муниципального предприятия, с ноября по декабрь 2016 года заключил 169 договоров на поставку продуктов питания. Общая сумма контрактов составила более 10 миллионов рублей, которые были выплачены поставщикам из городского бюджета.

Однако стало известно, что стоимость продуктов поставщики завышали на 15 % от среднерыночной в обмен на лоббирование своих интересов. Часть полученных средств должностные лица комбината школьного питания присваивали себе, - прокомментировали ситуацию в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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