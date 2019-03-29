Экс-министр культуры Красноярского края возмутилась, увидев свою фотографию в туристическом буклете

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-29T12:57:27+03:00

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Экс-министр Красноярского края Елена Мироненка возмутилась, увидев свою фотографию на страницах туристического буклета. О чем, собственно и заявила на своей странице в социальной сети. «Тут вопрос не в красивой картинке, а в этике использования моей личной фотографии из моего Фейсбука без моего на то разрешения в официальном туристическом буклете края на официальном событии под названием КЭФ».

Фото было сделано пару лет назад, в Минусинске. Там экс-министр держит в руках по помидору. Алена Кочанова-Никитина, представитель Туристско-информационного центра, извинилась за то, что не согласовала фотографию, и пояснила, что буклет начали делать еще в прошлом году, когда Елена Мироненко еще работала в правительстве края. Фотографии брались из архива министерства культуры.

«Спасибо за информацию. Только эта фотография с моего личного мобильного телефона, и ни в каком «архиве» минкульта она никогда не была, тем более, в столь интересном «акварельном» виде, только в ФБ. Я не против, ничего в этом крамольного нет, просто неплохо хотя бы предупреждать до того, как мне позвонили примерно 30 человек, а я не знала, о чем вообще идёт речь» - написала Елена Мироненко.

ИСТОЧНИК KP.RU