2019-03-29T12:35:06+03:00
Происшествия

На севере Красноярского края метель: полиция закрывает дороги

Автобусы с рабочими передвигаются колоннами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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На севере Красноярского края метель: полиция закрывает дороги. Фото пресс-службы краевой полицииНа севере Красноярского края метель: полиция закрывает дороги. Фото пресс-службы краевой полиции
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На севере Красноярского края непогода. В Норильске и прилегающих к нему районах бушует сильная метель. Порывы ветра доходят до 23 метров в секунду. В условиях снегопада это значительно затрудняет передвижение. Горожанам рекомендуют не выходить из дома. В школах не проводятся занятия. Однако работу никто не отменял и многим жителям Северного города приходится отправляться в путь.

В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что госатоинспекторы Норильска обеспечивают безопасность дорожного движения в сложных погодных условиях на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель. В 7 часов утра дорогу пришлось закрыть сначала для легковых автомобилей, а уже в 9:15 поступило распоряжение запретить проезд всем видам транспорта. Движение автобуса 33 маршрута осуществляется колоннами. Личный состав ДПС готов выехать на помощь автомобилистам в любой момент, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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