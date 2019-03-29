В Красноярском крае полицейские провели операцию «Арсенал» и арестовали 149 единиц оружия
Полицейские Красноярского края провели операцию «Арсенал». Цель операции – пресечь незаконное хранение и оборот различного вида оружия и боеприпасов к нему. В период с 25 по 27 марта правоохранителям удалось выявить 25 преступлений и 76 административных правонарушений. В общей сложности из незаконного оборота изъято 149 единиц оружия, 1184 единицы боеприпасов, 900 граммов пороха.
В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск привели пару наглядных примеров. Так, в рамках операции в Саянском районе края у 46-летнего местного жителя были обнаружены 2 ружья и 97 патронов различного калибра. Это уголовное дело, за которое мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
А в Богучанском районе полицейские нагрянули к ранее судимому 50-летнему гражданину. У него изъяли 2 комбинированных ружья, более 200 штук боеприпасов разного калибра, банку с порохом и приспособление для изготовления самозарядных патронов. Все это направлено на экспертизу. Проводится доследственная проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU