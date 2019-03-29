2019-03-29T11:16:27+03:00
Экономика

«ВТБ Мои Инвестиции» - в числе лучших платформ FINAWARD 2018

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Фото: банк ВТБФото: банк ВТБ
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ВТБ Капитал Инвестиции занял лидирующие позиции на ежегодной премии финансовой сферы FINAWARD 2018 в номинации «Инвестиционный продукт или сервис». Организатором премии инноваций и достижений финансовой отрасли выступает деловой журнал «Банковское обозрение».

Инвестиционная платформа для розничных клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» получила высокую оценку среди проектов ключевых российских компаний. Эксперты подчеркнули ее удобное меню и интерфейс, которые понятны в использовании даже начинающему инвестору. Особенностью системы является определение риск-профиля клиента и персонализация информации, новостной ленты и инвестиционных предложений под задачи каждого инвестора. Клиент получает рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг на его счете.

«ВТБ Мои Инвестиции» - инвестиционная платформа, которая объединила в себе брокерские сервисы и продукты управляющей компании. С момента запуска летом 2018 года число ее пользователей достигло 50 тысяч клиентов, которые совершили миллион сделок с оборотом свыше 700 млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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