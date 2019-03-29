2019-03-29T10:45:29+03:00
Общество

В красноярской школе мальчикам поручили девичью работу и наоборот

Уроки труда получились продуктивными
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярской школе мальчикам поручили девичью работу и наоборот. Фото пресс-службы управления образованияВ красноярской школе мальчикам поручили девичью работу и наоборот. Фото пресс-службы управления образования
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В одной из красноярских школ преподаватели технологии проводят своего рода эксперимент – они объединили мальчиков и девочек на уроках труда и дают им одинаковые программы. То есть на одном уроке мальчишки с удовольствием учатся кашеварить, строгать салаты и лепить котлеты. А на другом уроке уже девочки осваивают новые для них навыки – изучают различные инструменты и станки, чинят светильники и утюги.

- У будущих хозяек точно не возникнет проблем, как повесить картину или прибить полочку в ванной. Мальчики смогут приготовить себе обед и пришить пуговицу к рубашке. Педагоги отмечают, что мальчишки прекрасно справляются со спицами и иголками, а готовят даже быстрее девчонок, - рассказали в управлении образования города. .

Сейчас ребята приступили к изготовлению авторских настольных ламп. Выпиливают на деревообрабатывающем станке колонны, подсоединяют шнуры питания и крепят плафоны. Девочки, кстати, аккуратно обращаются с инструментами, а изделия у них получаются изящнее и продуманнее до мелочей.

Родители такой подход одобряют. Правда, один из пап попытался оспорить, но отведал приготовленный сыном завтрак и свое мнение изменил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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