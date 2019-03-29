Глава Красноярска прокомментировал новость о татуировке со своим портретом

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-29T11:08:18+03:00

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Глава Красноярска Сергей Еремин прокомментировал новость о том, что один из жителей города сделал на руке татуировку с его портретом. Напомним, что один из мастеров тату поделился этой историей на страницах своего «Инстаграма». Видео с комментарием Сергея Еремина выложили на своей странице журналисты Городских новостей.

Сергей Ерёмин о тату с Сергеем Ереминым. Видео: Городоские новости.

- Очень креативный подход. Я, конечно, такого не ожидал, - признался мэр. – Но если говорить о внутренних и человеческих эмоциях, наверное, это отклик души на мою работу, на мое постоянное беспокойство за будущее города, за то, как он будет жить, за будущее наших детей. С точки зрения человеческой оценки, я бы оценил это даже выше каких-то правительственных наград.

И тут же добавил: лишь бы такое «художество» не навредило здоровью молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU