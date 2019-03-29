Красноярские спасатели сняли с воздуха, как взрывают реки

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-29T09:47:46+03:00

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Специалисты МЧС проводят комплекс мероприятий, которые позволят предотвратить паводки в населенных пунктах и уберегут от размыва дороги и мосты. Мониторинг ситуации находится на постоянном контроле. Обстановка такова, что таяние снегов происходит очень быстро, это уже заметно по уровню воды в руслах рек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/699973" frameborder="0"></iframe> Красноярские спасатели показали на видео, как взрывают реки.

Накануне в Зеленогорске спасатели провели взрывные работы на реке Кан. Сначала пробурили десятки отверстий вдоль по линии русла, затем заложили 930 килограммов взрывчатки и произвели подрыв. Было задействовано 30 специалистов и 7 единиц техники. Все это удалось снять на камеру беспилотника.

Затем ледокол прошелся вдоль линии взрыва и расширил кромку разрушенного льда. Так что теперь для талой воды нет преграды. Днем ранее была взорвана и река Тея в Северо-Енисейском районе. Там пришлось пробурить 240 лунок на протяжении 650 метров.

В пресс-службе ГУ ЧМС по краю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что для обеспечения реагирования на возможные ситуации в связи с паводком на территории края готова команда общей численностью более 16 тысяч человек, около 4 тысяч единиц техники, свыше 400 единиц плавсредств.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU