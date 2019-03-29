2019-03-29T09:47:46+03:00
Происшествия

Красноярские спасатели сняли с воздуха, как взрывают реки

На юге края проходят противопаводковые мероприятия [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярские спасатели сняли с воздуха, как взрывают реки. Фото пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краюКрасноярские спасатели сняли с воздуха, как взрывают реки. Фото пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Специалисты МЧС проводят комплекс мероприятий, которые позволят предотвратить паводки в населенных пунктах и уберегут от размыва дороги и мосты. Мониторинг ситуации находится на постоянном контроле. Обстановка такова, что таяние снегов происходит очень быстро, это уже заметно по уровню воды в руслах рек.

Красноярские спасатели показали на видео, как взрывают реки.

Накануне в Зеленогорске спасатели провели взрывные работы на реке Кан. Сначала пробурили десятки отверстий вдоль по линии русла, затем заложили 930 килограммов взрывчатки и произвели подрыв. Было задействовано 30 специалистов и 7 единиц техники. Все это удалось снять на камеру беспилотника.

Затем ледокол прошелся вдоль линии взрыва и расширил кромку разрушенного льда. Так что теперь для талой воды нет преграды. Днем ранее была взорвана и река Тея в Северо-Енисейском районе. Там пришлось пробурить 240 лунок на протяжении 650 метров.

В пресс-службе ГУ ЧМС по краю «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали, что для обеспечения реагирования на возможные ситуации в связи с паводком на территории края готова команда общей численностью более 16 тысяч человек, около 4 тысяч единиц техники, свыше 400 единиц плавсредств.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ВТБ Мои Инвестиции» - в числе лучших платформ FINAWARD 2018
В красноярской школе мальчикам поручили девичью работу и наоборот
Глава Красноярска прокомментировал новость о татуировке со своим портретом
В Красноярске строители детского сада снесли забор особняка и перепугали 18-летнюю владелицу
В Красноярске молодой человек в баре пытался покончить с собой из-за подруги
В Хакасии девушка из ревности выбросила подругу с балкона пятого этажа
В Красноярске на Стрелке построят пятизвездочный отель
На Красноярском экономическом форуме обсудят «регуляторную гильотину»
В Красноярском крае врачи скрыли от полиции сделанный школьнице аборт
В Красноярске расскажут о том, как управлять миром
Житель Красноярска набил себе татуировку с портретом мэра города
Из Красноярска в Монголию отправили более 9 тонн мороженого
В Красноярском крае можно сдать кровь на анализ по почте!
В Красноярске проводят проверку по факту насилия в отношении полицейского
Первый замминистра науки и высшего образования: Если не изменимся, можем потерять идентичность
Жителя Красноярска будут судить за смертельные побои, нанесенные им бабушке-блокаднице
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Красноярским краем
В женской колонии Красноярска начали производить газировку
Каждый день в Красноярске регистрируют десятки случаев парковки автомобилей на газонах
В Красноярске появится пять новых остановочных пунктов для городской электрички
Жителю Красноярска за нападение на таксиста дали 12,5 лет
В России разработали методику определения уровня качества городской среды
На границе Красноярска инспекторы проверяют машины с опасными грузами
Еще один МФЦ откроют в Красноярске
Глава государства отметил: Зимняя универсиада в Красноярске прошла на высоком уровне
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
Под Красноярском у креста на Дрокинской горе вновь появилась надпись «Россия»
В Красноярске стартовал КЭФ-2019